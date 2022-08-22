شكرا لقرائتكم خبر عن 218 مليون دولار تراجع بواردات مصر من السيارات مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الواردات المصرية من السيارات تسجيل تراجعها المستمر وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات سيارات الركوب نحو 85 مليون دولار، في شهر مايو الماضي، بينما كانت 303.9 مليون دولار في شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 218 مليون دولار وبنسبة تراجع بلغت 72%.

وبدأت واردات مصر من السيارات في التراجع منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من سيارات الركوب نحو 210 ملايين و991 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، متراجعة من 345 مليونا و141 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 134 مليونا و150 ألف دولار، بينما سجلت الواردات المصرية في شهر مارس الماضي السيارات والجرارات والدراجات وأجزاؤها نحو 26 مليون و50 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 46 مليون و378 ألف دولار في شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 20 مليون و328 ألف دولار.

وبلغ العجز في الميزان التجاري نحو 2.61 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 35.8٪، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.