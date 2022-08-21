شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 21-8-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 21-8-2022.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، اراب للتنمية والاستثمار العقارى، المشروعات الصناعية والهندسية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 11.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقى 11.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693.656 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 607 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.6 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.59% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.87%، والعرب على 7.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.26% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.73%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 29.4 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 17.6 مليون جنيه، 24.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 20.2 مليون جنيه، 55.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 10339 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 1915 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 12726 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 4186 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2195 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 3152 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.96% ليغلق عند مستوى 3869 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1191 نقطة.

وصعدت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 27 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بسعر إغلاق 5.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.65%.

- القلعة للاستشارات المالية بسعر إغلاق 1.338 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.67%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 16.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.47%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 1.033 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.39%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 17.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.65%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بسعر إغلاق 7.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 27.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.17%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.605 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.14%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 2.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.08%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.60%.