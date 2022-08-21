شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه القليوبية يعلن الانتهاء من شبكات المياه لقرى حياة كريمة بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصطفى مجاهد: المرحلة الأولى تتضمن 36 قرية والانتهاء من محطات المياه 30 أغسطس الجارى نستعد للمرحلة الثانية بـ 3 مراكز هى الخانكة وطوخ وقليوب الشركة نفذت وصلات منزلية بلغت 55 ألف وصلة للأسر الفقيرة

أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه لكافة قرى المرحلة الأولى من حياة كريمة، موضحا أن المحطات من المقرر الانتهاء منها نهاية الشهر الجارى.

وأوضح المهندس مصطفى مجاهد، أن المرحلة الأولى تضمن مركز شبين القناطر، بعدد 36 قرية، لافتا إلى أن الوصلات المنزلية للصرف والمياه لهذه القرى وصلت نسب التنفيذ لنحو 100%.

وأشار إلى أن عدد قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة داخل المحافظة حوالى 36 قرية، مشيرا إلى أن في مركز شبين القناطر تم تنفيذ أعمال وصلت منزلية بما يقارب من 26 مليون جنيه، كما تم تنفيذ أعمال المد والإحلال للشبكات في 13 قرية ووصلت نسبة التنفيذ لـ98%، مشيرا إلى أن تكلفة أعمال مشروعات المياه والصرف للمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة داخل محافظة القليوبية تصل لـ600 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة وذلك فى عدد 3 مراكز وهي " الخانكة وطوخ وقليوب، باجمالى عدد القرى يصل لنحو 82 قرية.

وأوضح المهندس مصطفى مجاهد، أن المبادرة الرئاسية أحيت مشروعات للصرف الصحى بعد تعثرها لسنوات منها على سبيل المثال مشروع محطات وشبكات بقرى «طحانوب والشوبك وعرب جهينة والصوالحة «وجار الأعمال بتلك المشروعات واستلامها قريبا ودخولها حيز التشغيل، موضحا أنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية تم إدراج الوصلات المنزلية للصرف الصحي بشكل عاجل من قبل الشركة لتوفير الخدمة لمواطني حياة، كما يتم إنشاء وتوسعات وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بأطوال 122 كيلو متراً ودق وإنزال 8 آبار بلاستيك طلمبات غاطسة 60 لتر ثانية وتوريد معدات وتغيير محابس بـ 23 قرية بتكلفة مليار و366 مليون جنيه بالإضافة إلى إنشاء 3 محطات معالجة للصرف الصحى بتكلفة 532 مليون جنيه بـ 19 قرية لخدمة 400 ألف نسمة.

وأشار رئيس شركة مياه القليوبية، إلى أن إجمالى المشروعات التى نفذتها الشركة خلال العام الماضى بلغت 777 مليون جنيه، والتى تضمنت تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمحطات وشبكات الصرف الصحى ومحطات وشبكات مياه شرب، وتنفيذ وصلات منزلية و أعمال توريدات وآلات ومعدات، بتكلفة 386 مليون جنيه.

وقال المهندس مصطفى مجاهد، إن العام الماضي شهد معدلات إنجاز عالية فى خطة الإحلال والتجديد، من بينها، إحلال وتجديد محطة المياه المرشحة بأبوزعبل بالخانكة، وإحلال وتجديد محطة المياه 30 ل/ث أبو زعبل بمدينة الخانكة، وإحلال وتجديد خط طرد محطة مياه رقم 3 بمدينة الخصوص، وإحلال وتجديد محطة معالجة الحديد والمنجنيز بقرية مشتهر بطوخ، وإحلال وتجديد 3 آبار ارتوازية بقرى سنهرة و العمار بطوخ ومحطة مياه قها الارتوازية.

وأضاف، أنه تم إحلال وتجديد بئرين ارتوازيين بقريتى الزهويين ومنشأة الكرام بمدينة شبين القناطر، ودق آبار ارتوازية بقرية كفر مويس بمركز بنها، ودق آبار ارتوازية بقريتى تصفا واسنيت بمدينة كفر شكر، وإحلال وتجديد خزانات وصهاريج محطات مياه بمدن ( قها – قليوب – طوخ – الخانكة )، وتوصيل مياه الشرب لعزبتي الإصلاح ومنطقة الحادثة بالقناطر الخيرية.

وأشار رئيس الشركة إلى أن المشروعات شملت توصيل الصرف الصحى لعزبة القلا والترزى بمدينة بنها، وتنفيذ وصلات منزلية بمنطقة الحدادين بطوخ، وتنفيذ وصلات منزلية بمنطقة حوض العمدة والدكتور أحمد عبدالعزيز بحى غرب شبرا الخيمة، ومناطق السفاينة والناصرية بمدينة طوخ، ومنطقة بحى غرب شبرا الخيمة.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، قامت بتوفير مهمات السلامة والصحة المهنية للعاملين بمختلف مواقع الشركة ومحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بقيمة بلغت مليونين و216 ألف جنيه.