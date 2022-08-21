شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القليوبية تعلن مد العمل بالسجل التجارى لفترة مسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة غرفة القليوبية التجارية برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، عن بدء عمل السجل التجاري بمقر الغرفة لفترة مسائية تيسيرًا على منتسبي الغرفة.

وقال الدكتور أحمد السقا، سكرتير عام الغرفة والمتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة، إنه في إطار ما تقوم به الغرفة التجاريه بمحافظة القليوبية من جهود للتيسير على التجار والمستثمرين ورجال الأعمال ووكلائهم، ناقش مجلس إدارة الغرفة في اجتماعه برئاسة الدكتور محمد عطيه الفيومى عضو مجلس النواب رئيس مجلس إدارة الغرفة وبالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بمد العمل بالسجل التجاري المميز بمقر الغرفة التجارية ببنها لفتره ثانية مسائية.

وأوضح "سكرتير عام الغرفة"، أن الفترة المسائية التي تم الإتفاق عليها مع جهاز تنمية التجارة الداخلية تبدأ من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الخامسة مساءًا لكافة خدمات السجل، كاشفًا أن مجلس إدارة الغرفة شكل غرفة عمليات لتلقي مقترحات منتسبي الغرفة لتوسيع دائرة الخدمات المُقدمة.