شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 1.5% لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمى برنت بنحو 1.5%، كما تراتج خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 1.5%.

وسجلت أسعار النفط، 96.72 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 90.77دولار للبرميل،حيث أنهت تعاملات الجمعة على ارتفاع طفيف.

وكانت وزارة المالية الروسية، قد أعلنت عن خفض رسوم تصدير النفط الخام بنسبة دولار ليصل إلى 52 دولار للطن بدءًا من مطلع سبتمبر المقبل.

وبحسب تقرير المالية الروسية، فإن متوسط سعر زيت الأورال تتراوح بين 83.06 دولار للبرميل أو 606.4 دولار للطن خلال فترة الرصد من 15 يوليو عام 2020 إلى 14 أغسطس من العام الجاري.

وأوضحت أن سعر تصدير النفط يساوي حاليا 53 دولارا للطن، لافتة إلى أن رسوم تصدير النفط ستنخفض من 15.9 دولار إلى 15.6 دولار على منتجات الزيوت الخفيفة وزيوت التشحيم، أما على منتجات الزيوت الداكنة ستنخفض من 53 دولارا إلى 52 دولارا للطن.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة تراجع مخزونات الخام بمقدار 7.06 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كذلك أشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من الذهب الأسود إلى 5 ملايين برميل يوميا.