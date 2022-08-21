شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 ..وعيار 21 بـ 1077 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 استقرارا ملحوظا في تداولات اليوم بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق- 1077 جنيها في تداولات اليوم، في حين أغلق سوق الذهب العالمي على هبوط إلى 1747 دولا للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 923 جنيها.

عيار 24 سجل 1231 جنيها.

عيار 21 سجل 1077 جنيها.

الجنيه الذهب 8616 جنيها.

وعلى مستوى البورصة العالمية، شهدت أسعار الذهب هذا الأسبوع هبوط لخمس جلسات متتالية وفق سعر إغلاق السوق يوم الجمعة الماضي، ويعود السبب الرئيسي في انخفاض أسعار الذهب إلى ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى له في شهر تقريبًا، وذلك تسبب في ضعف الطلب على السبائك التي لا تدر عائد.

ومن جانبه قال كريج إرلام كبير محللي السوق لدى أواندا لرويترز، إن الذهب أظهر بعض المقاومة خلال الأسبوع المنصرم في بعض الأوقات وقد يعود للارتفاع سريعاً في حال تراجع حدة ارتفاع الدولار.

وعند تسوية تعاملات الجمعة وهو وقت إغلاق سوق الذهب، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.5% أو 8.3 دولار للأونصة إلى 1762.90 دولار للأونصة وهي أدنى تسوية في 3 أسابيع، فيما سجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنحو 2.9%، وقبل إغلاق السوق سجل المعدن تراجع إلى 1747 دولار.