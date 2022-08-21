شكرا لقرائتكم خبر عن مياه أسيوط: توصيل 4500 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد دورها المجتمعي الفعال في مجال توصيل المياه للمناطق والأسر الأكثر احتياجاً بمحافظة أسيوط بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لوصول الدعم لمستحقيه وتحسين دعائم الحياة الكريمة للأسر الأكثر احتياجاً.

أكد اللواء مهندس هشام درة رئيس مياه أسيوط، أنه تم توصيل عدد 4500 وصلة مياه لمنازل الأسر رقيقة الحال باعتبار أنها أصبحت ضرورة لمساندة الدولة وتعزيز الخدمات الحيوية، لافتا إلى أنه يأتى ذلك فى إطار اهتمام الشركة بتوصيل المياه للأسر الأكثر احتياجاً بالتعاون مع المجتمع المدني تحت رعاية الشركة القابضة للمياه.

وأشار رئيس الشركة إلى الدور الفعال الذي يقوم به فريق التوعية والمشاركة المجتمعية في عملية بحث الحالات والمسح الميداني للمناطق والأسر المستهدفة بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية وبحضور فريق من إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة القابضة، باستخدام تقنية التابلت لإدخال بيانات الأسر ضماناً لمصداقية ومطابقة المواصفات الواقعية للأسر المستهدفة حتى يصل الدعم لمستحقيه، تدعيما للخدمات المقدمة للمجتمع الأسيوطي الذي يعود مردوده الإيجابي على الجميع.