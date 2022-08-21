شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها.. وبنك "سايب" يقرر بيع حصته فى "فلورا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات متوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 10265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 1907 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 12669 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.02% ليصل إلى مستوى 4164 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 2193 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 3146 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 3782 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.

وباع المساهم محمد أشرف عمر عمر، عدد 7 آلاف سهم بشركة التعمير والاستشارات الهندسية، بسعر 27 جنيه بقيمة إجمالية 189 ألف جنيه، لتنخفض نسبة مساهمتها من 5.011% إلى 4.978%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركات إيديتا للصناعات الغذائية، ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 161.3 ألف سهم خزينة بنسبة 0.02% من رأسمال الشركة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وشراء الثانية 500 ألف سهم خزينة، وشراء الثالثة 998.955 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.40% من أسهم رأس المال.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير 175 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك 500 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، بي انفستمنتس القابضة، 391.1 ألف سهم، 202 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، 4702 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 3 ملايين سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحقق البنك المصري الخليجي، إيرادات الفوائد بلغت 3.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 406.6 مليون جنيه مقارنة مع 320.2 مليون جنيه بنسبة نمو 27%.

كما حققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، صافي خسائر قبل الضرائب بلغ 67.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل صافي خسارة بمبلغ 62.3 مليون جنيه عن الفترة المناظرة من العام المالي السابق، والناجمة من التصرف في المخزون الراكد بخلاف مصنع البورسلين الذي يحقق خسائر لتقادم الآلات والمعدات.

وحققت شركة مستشفى كليوباترا، إيرادات نشاط بلغت 1.241 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 1.276 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 176.5 مليون جنيه مقارنة مع 202 مليون جنيه.

من جهة أخرى قالت شركة المطورون العرب القابضة، إن الشركة تعاقدت مع شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل، وذلك لتقييم إحدى الشركات التابعة للمجموعة تمهيدا لدراسة إمكانية طرح شريحة من أسهم تلك الشركة للاكتتاب العام في السوق الرئيسي بالبورصة المصرية.

في سياق آخر قالت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ردًا على استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الشركة، بأنه ليس لديها معلومات أو ما يفيد هذا الخبر.

فيما أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، موافقة مجلس الإدارة على بيع حصة البنك في شركة الأهرام للورق (فلورا) البالغة 8.53% من إجمالي أسهم الشركة، وجاري العمل على إنهاء إجراءات البيع.

من جهة أخرى قالت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، إن مجلس الإدارة وافق بإجماع الحضور على تصحيح وضع مجلس إدارة الشركة فيما يخص صخة وقانونية عضوية طلعت عماد الدين صادق السويدي رئيس مجلس الإدارة طبقًا للمادة (179) من القانون 159 لسنة 1981، حيث أنه لا يجوز تعيينه بمجلس إدارة الشركة أثناء عضويته بمجلس النواب.