تراجع بسعر الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الأحد، حيث انخفض الجرام 5 جنيهات مقارنة بتعاملات مساء أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 717 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 912 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1075 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1229 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 8600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وكان سعر الذهب عالميا سجلت بختام جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع الفائت، بنحو 1747 دولارا للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 0.66%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.