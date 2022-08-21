شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 25 مركزًا تكنولوجيًا بالمدن العمرانية الجديدة تقدم 144 خدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الدولة المصرية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها يُعد من الأولويات التي تحرص عليها الدولة، وتسعى الحكومة إلى تحقيقها بكل جدية لرفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري.

وقد حققت الحكومة الكثير من الانجازات فى مجالات تطوير الخدمات الحكومية، تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية، فقد شهد العام المالى 2021-2022 تنفيذ العديد من المشروعات فى هذه المجالات، إلى جانب توفير البرامج والتطبيقات لتقديم خدمات أفضل مرتفعة الجودة للمواطنين والمستثمرين في وقت أقل وبالشكل والأسلوب الذي يناسبهم والدقة والكفاءة المطلوبة وايضا التطبيقات المكانية التى تساعد فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة لإجراء تخطيط قومي متكامل وتوجيه جهود التنمية الي المناطق الأكثر احتياجًا ومتابعة الآداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها.

وقد تم تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن العمرانية الجديدة حيث تم تطوير 25 مركز تقدم 144 خدمة، كما بلغ عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة 157 مركز حتى يونيو 2022 تقدم 175 خدمة خاصة بقطاع الأحوال المدنية، قطاع المرور، مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مشروع تطوير المحليات، هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الدواء حسب تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وأوضح التقرير، عدد المراكز المطورة حتى شهر يونيو 2022 بلغ (402) مركز تقدم 289 خدمة، وكانت من أهم مخرجات هذا المشروع تطوير الديوان الذكي بمحافظة الإسكندرية وربط خدماته بالمراكز التكنولوجية الموجودة بالاحياء على مستوى المحافظة، تطوير وميكنة اشتراطات البناء الجديدة مع استكمال التدريب الميداني على الاشتراطات البنائية الجديدة في 14 محافظة بواقع 64 موقع، كما تم اعتماد عدد 171 موقع على مستوى الجمهورية لإعتماد الايصال وحافظة التوريد المميكن الخاصة بمنظومة المالية و الاعتماد المالي.