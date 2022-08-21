شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الفرق بين البروتستو والإفلاس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعرف البروتستو، أنه مرحلة سابقة على إشهار الإفلاس، ويعني عدم وجود رصيد بالبنك يكفي لقيمة "الكمبيالة" المحررة المستحقة الدفع على التاجر، ينتج عنها اتخاذ إجراءات ضده بـ"البرتسة لهذه الكمبيالة" عن طريق المحكمة واتخاذ إجراءات إشهار الإفلاس.

ويغطى البروتستو المعلن من جهاز الإحصاء، الحالات التي تم السداد فيها، والحالات التي لم تشهد سداد خلال فترة زمنية محددة، وبلغ عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته 2902 حالـة عـام 2021 مقابل 3205 حالة عام 2020 بانخفاض قدره 303حالة بنسبه 9.5٪.

وبلغت قيمة الدين لحالات البروتستو التي دفعت قيمته 63.3 مليــون جنيـه عـام 2021مقابل 65.7 مليون جـنيه عـام2020 بانخفاض قدره 2.4 مليـون جنيه بنسبه 3.7٪، وبلغ عدد حالات بروتستو عدم الدفع 15487 حالة عام 2021 مقابل 9769 حالة عام 2020 بزيادة قدرها 5718 حالـة بنسبه 58.5٪.

وبلـغت قيمه الــدين لحـالات بروتستــو عدم الدفع 11.1 مليار جنيــه عـام 2021 مقابل 1.0 مليار جنيه عام 2020 بزيادة قدرها 10.1 مليار جنيه بنسبه 1011٪.