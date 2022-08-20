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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجموعة مستثمرين بقيادة عملاق شحن الحاويات (إم إس سي) ميدتيرينيان وشركة الطيران الألمانية دويتشه لوفتهانزا، يعتزمون عرض نحو 850 مليون يورو (853 مليون دولار) للاستحواذ على نسبة من شركة النقل الجوي الإيطالية إيتا.

وذكرت صحيفة «إل ميساجيرو» أن المجموعة قد تحاول غدا شراء 80 % من شركة إيتا، بغرض تشكيل قيادة عالمية في الشحن وسفر الركاب بدمج أصول إم.إس.سي. ولم تكشف الصحيفة عن مصدر المعلومات.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء نقلا عن الصحيفة أن مجموعة أخرى بقيادة سيرتاريس مانجمينت الأمريكية للسفر والسياحة، تعرض نحو 600 مليون إلى 650 مليون يورو مقابل الاستحواذ على 60 % من إيتا، فيما يظل الجزء المتبقي في يد وزارة المالية الإيطالية.