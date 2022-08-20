السياحة توفر 836 ألف فرصة وظيفية في 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي عدد الزيارات السياحية في المملكة نحو 62 مليون زيارة في 2022، توزعت إلى 29.5 مليون زيارة من الخارج، و32.5 مليون زيارة من الداخل، بحسب بيانات كشفت عنها هيئة السياحة السعودية.

ووفقا لمؤشر الأداء لعام 2022، تستهدف هيئة السياحة الوصول إلى 100 مليون زيارة بحلول 2030 تتضمن 55 مليون زيارة خارجية و45 مليون زيارة داخلية.

وأظهرت بيانات مؤشر الأداء أن عدد الفرص الوظيفية الجديدة خلال العام بلغت نحو 836 ألف فرصة وظيفية، فيما ينتظر أن يوفر القطاع نحو مليون وظيفة في 2030.

وأوضحت أن إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.3% في 2022، في حين أن المستهدف في 2030 يبلغ نحو 10%.

وأشارت الهيئة إلى أن القطاع السياحي يعد أحد أهم ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030، للإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وزيادة مصادر الدخل، وتوفير فرصة عمل للمواطنين. وتضم منظومة السياحة كلا من وزارة السياحة، وصندوق التنمية السياحي، والهيئة السعودية للسياحة، والتي تتكامل أدوارها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتحقيق طموحات ومستهدفات القطاع.

مؤشر الأداء 2030

+ 10 % الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي

1,000,000 الفرص الوظيفية الجديدة

100 مليون إجمالي عدد الزيارات

45 مليونا عدد الزيارات من الداخل

55 مليونا عدد الزيارات من الخارج

مؤشر الأداء 2022

5.3 % الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي

836,000 الفرص الوظيفية الجديدة

62 مليونا إجمالي عدد الزيارات

32.5 مليونا عدد الزيارات من الداخل

29.5 مليونا عدد الزيارات من الخارج