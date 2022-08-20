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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت المرحلة الأولى من مشروع أتمتة المعدات الهوائية القائمة الذي يغطي إدارات القطاع الأوسط كافة، بواقع 1500 معدة مع إنشاء مركزي تحكم أساسيين بالقصيم والرياض، ومحطات تحكم مستقلة في باقي الإدارات، وذلك انطلاقا من حرص الشركة السعودية للكهرباء على تقديم خدمة ذات موثوقية عالية متوافقة مع استراتيجيتها الرامية إلى إيجاد حلول ذكية في تقديم الخدمة الكهربائية.

ويأتي المشروع ضمن سعي الشركة الدؤوب في تشجيع ودعم الأفكار، فهو نتاج إحدى المبادرات المقدمة من موظفيها حيث تصب في مسار تطوير منظومة الطاقة في المملكة، ويمتاز المشروع بكونه رافدا سريعا وفعالا لمشاريع الأتمتة الرئيسة التي بدأ تنفيذها على مستوى شبكات التوزيع.



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