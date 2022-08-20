شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تستقبل الدفعة الثانية من البرنامج الصيفي لتدريب طلاب الجامعات 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فيديو لها تم عرضه خلال حفل الاستقبال، مهام عمل الوزارة والملفات والمشروعات المنوطة بها، وكذلك الجهات التابعة لها، كما تطرقت سيادتها بالحديث حول الخطة الاستثمارية للدولة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن العمل على الخطة الاستثمارية يقع ضمن الجهود الأساسية لوزارة التخطيط، والتي يتم إعدادها بشكل تشاركي مؤكده أهمية دور المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما أشارت السعيد إلى مشروع رواد 2030 كأحد المشروعات التي تقوم بها الوزارة لدعم الشباب وتدريبهم على ريادة الأعمال، لافته إلى مبادرة المليون الريادي والتي تهدف إلى تدريب مليون من الشباب على ريادة الأعمال قبل عام 2030، فضلًا عن حملة ابدإ مستقبلك، متطرقه كذلك إلى دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ومن جانبه أوضح طارق عبد الخالق مستشار الوزيرة لشئون الموارد البشرية طبيعة التدريب، مؤكدًا حرص الوزارة على عقد التدريب الصيفي للعام الخامس على التوالي، إيمانًا منها بقدرات الشباب.

وأوضح عبد الخالق، أن البرنامج بدأ عام 2018، وتقدم له حينها 49 طالب، في حين ارتفع عدد المتقدمين خلال عام 2019 إلى 79 طالب، ليمخفض في عام 2020 نتيجة لتداعيات فيروس كورونا، متابعًا أن عدد المتقدمين عاود الارتفاع في 2021، ليبلغ 51 طالب، ثم ارتفع في العام الحالي ليصل إلى 67 طالب.

واستعرض فريق عمل وحدة الموارد البشرية، الهيكل الداخلي للوزارة والوحدات الداخلية لها، ليتم توزيع الطلاب بعدها على الوحدات المختلفة وفقًا لطبيعة دراستهم.