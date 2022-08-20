شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 20 أغسطس 2022 والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم
عيار 18 سجل 923 جنيها
عيار 24 سجل 1231 جنيها
عيار 21 سجل 1077 جنيها
الجنيه الذهب 8616 جنيها
أونصة الذهب 1750 دولارا
هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة، إذ أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% أيضاً إلى 1766.20 دولار.
وقال براين لان، العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال لتجارة الذهب "تتوقع الأسواق ارتفاع أسعار الفائدة أكثر وبالطبع يؤثر الدولار القوي على أسعار الذهب في الوقت الحالي"،
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهر مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وقال عدد من مسؤولي الفدرالي الأميركي الخميس الماضي إن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة زيادة تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع.