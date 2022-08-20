تراجع 10 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم السبت، بنحو 10 جنيهات، مقارنة بتعاملات أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 14 إلى 717 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 921 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 إلى 1075 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 إلى 1229 جنيها للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب إلى 8600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وانخفض سعر الذهب عالميا، أمس الجمعة، بنحو 0.66% إلى نحو 1747 دولارا للأوقية وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.