لينوفو تحقق الربع التاسع على التوالي من تحسن الإيرادات والربحية وأكبر حصة سوقية في السعودية بنسبة 30%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مجموعة لينوفو عن نتائج قوية للمجموعة في الربع الأول من العام، أظهرت تحسن في الإيرادات والربحية للربع التاسع على التوالي. ونما صافي دخل المجموعة في الربع الأول بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 516 مليون دولار أمريكي وبنسبة 35% على أساس سنوي ليصل إلى 556 مليون دولار أمريكي خارج معايير تقارير المحاسبة الدولية [1]. ونمت الإيرادات إلى 17 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي بالعملة الثابتة.وشهدت المجموعة وصول إيراداتها من الأعمال غير المتعلقة بالحاسوب الشخصي إلى 37%، مما يدل على أن استراتيجية التحول القائمة على الخدمات والاستثمارات المستمرة في تنويع الأعمال قد أتت ثمارها وعززت فرص النمو في المستقبل. ونجحت محركات النمو الجديدة للحلول والخدمات وحلول البنية التحتية وأعمال الهاتف المحمول في زيادة الإيرادات بنسبة مضاعفة على أساس سنوي، مما ساهم في تعزيز النمو الأساسي والتزام لينوفو الأوسع بمضاعفة الربحية في منتصف المدة. ولا تزال المجموعة ملتزمة بمضاعفة استثماراتها في البحث والتطوير، وقامت بزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 10% على أساس سنوي وزادت عدد موظفي البحث والتطوير بنسبة 29% على أساس سنوي.

وتواصل لينوفو اغتنام الفرص مدفوعة بالتحول الرقمي الذكي والمتسارع ونموذج العمل الهجين، بينما تتجاوز بنجاح مجموعة من التحديات على مستوى القطاع. ولا تزال المجموعة متفائلة بشكل عام بشأن إمكانات نمو القطاع على المدى الطويل والفرص التي تتيحها استثماراتها في محركات النمو الجديدة. وهي واثقة أنه من خلال الاستفادة من استراتيجيتها وتنفيذها إلى جانب كفاءاتها الأساسية المتمثلة في الابتكار والتميّز التشغيلي ونموذج التشغيل العالمي والمحلي، أنها تتمتع بالمرونة المطلوبة للتغلب على أي تحديات كبيرة أو صغيرة بنجاح.

أبرز الإحصائيات المالية:

أبرز الإحصائيات المالية

مقتبس عن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – يوانكينغ يانغ:

قال يوانكينغ يانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى شركة لينوفو: "نجحنا في تنمية أعمالنا وتحسين الربحية للربع التاسع على التوالي، حيث وصلت إيراداتنا من الأعمال غير المتعلقة بالحاسوب الشخصي إلى 37%. وتعتبر هذه النتائج نتيجةً لنهجنا الاستراتيجي وتنفيذنا القوي إلى جانب مرونتنا التشغيلية. وعلى الرغم من أن التحديات الخارجية قد تستمر على المدى القصير، إلا أن اتجاه الرقمنة مستمر في التسارع ونموذج العمل الهجين في استمرار. ونؤمن باغتنام هذه الفرص وسنواصل الاستثمار والابتكار وتحقيق التحسينات المستدامة في النمو والربحية".

مجموعة الحلول والخدمات (SSG): تحقيق النمو القوي وهوامش الربح العالية مع زيادة ربحية إجمالية للمجموعة

الفرصة:

لا يزال سوق خدمات تقنية المعلومات الذي تبلغ قيمته تريليون دولار يشهد نمواً قوياً، كما يؤدي نمو نموذج العمل الهجين إلى زيادة الطلب على الخدمات المتميزة وخدمة العملاء. وبالمثل، أدى التوسع في حلول أماكن العمل الرقمية إلى زيادة الطلب على منتجات "كخدمة" للأجهزة والبنية التحتية وإدارة مكان العمل. ومن المتوقع أن ينمو سوق الحلول الرأسية والذي يشمل المدن الذكية والتصنيع الذكي والتعليم الذكي وتجارة التجزئة الذكية في نفس الوقت بمعدل نمو سنوي مركب أكثر برقمين حتى عام 2025.

الأداء خلال العام المالي 2022/2023:



النمو المستدام:



تواصل مجموعة الحلول والخدمات الرقمية الاستثمار في أدوات البرامج والأنظمة الأساسية والحلول الرأسية القابلة للتكرار باستخدام عنوان IP الخاص بشركة لينوفو، وتشمل التوسع المستمر في محفظة TruScale كخدمة إلى سوق حلول أماكن العمل الرقمية الأوسع.

الخاص بشركة لينوفو، وتشمل التوسع المستمر في محفظة كخدمة إلى سوق حلول أماكن العمل الرقمية الأوسع. أطلقت مجموعة الحلول والخدمات الرقمية حلولاً سحابية هجينة متعددة، وتواصل الآن تطوير مجموعة عروض لديها.

ستعمل الشراكة الاستراتيجية مع حلول PCCW ، التي تم الإعلان عنها في شهر يونيو 2022 على توسيع تواجد مجموعة الحلول والخدمات الرقمية وفرصها لتعزيز أعمال الحلول التقنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

أداء لافت في المملكة العربية السعودية :

قال السيد مروان بساط، المدير العام لمجموعة لينوفو للأجهزة الذكية في المملكة العربية السعودية: "تماشياً مع نجاحنا العالمي، تسيطر لينوفو اليوم على سوق الحواسيب في المملكة بحصة سوقية تبلغ 30% تقريباً في الربع الماضي، وفقاً للبيانات الأولية ربع السنوية التي نشرتها (IDC) العالمية في مؤشر الحواسيب الشخصية. وتعتبر شركتنا صاحبة الحصة السوقية رقم 1 في قسم الحواسيب الشخصية بشكل عام، كما أننا نسيطر أيضاً على القطاعات الأخرى، على سبيل المثال نمتلك في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة حصة سوقية تبلغ 37.8%، كما أننا أصحاب الحصة رقم 1 بسوق المستهلك بنسبة تبلغ 20.5%. ويستمر تركيزنا على دعم الشركات من خلال علاقاتنا القوية مع المؤسسات المختلفة حيث نمتلك الحصة السوقية الأكبر بنسبة قدرها 37.1%. وبفضل مكانتنا الرائدة في السوق، نؤمن بأن هناك عاملين رئيسيين يساهمان في بناء سمعتنا المتميزة. الأول هو تركيزنا على تسريع وتيرة الابتكار، وكذلك العمل مع الشركاء من أجل جلب التطورات التقنية الحاسوبية للمستهلكين المحليين في الوقت المناسب. ويعتبر نهجنا الموجه نحو الخدمة هو العامل الثاني لأنه يهدف إلى مساعدة مستخدمي لينوفو في الحصول على قيمة أكبر من أجهزتهم. وخلال تأقلم الشركات والمستهلكين مع الفترة الانتقالية إلى نموذج العمل والتعلم والترفيه الهجين والمتطور، تلتزم لينوفو بتوفير التقنيات الذكية لتمكين الجميع".

مجموعة حلول البنية التحتية (ISG): يستمر تسجيل الإيرادات ونمو الأرباح للسنة المالية 21/22 خلال السنة المالية الجديدة

الفرصة:

استمرت مجموعة حلول البنية التحتية في اغتنام النمو القوي في سوق البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات. ومن المتوقع أن ينمو سوق الخوادم وحده بمعدل نمو سنوي مركب بزيادة رقمين بحلول عام 2025. وسيتجاوز سوق البنية التحتية للحافة 41 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وسيصل سوق التخزين إلى 36 مليار دولار أمريكي خلال الفترة الزمنية ذاتها.

الأداء خلال الربع الأوّل من العام المالي 2022/2023:

تجاوزت عائدات مجموعة حلول البنية التحتية 2 مليار دولار أمريكي للمرة الأولى، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي وحققت الآن الأرباح العالية لثلاثة أرباع متتالية.

مليار دولار أمريكي للمرة الأولى، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي وحققت الآن الأرباح العالية لثلاثة أرباع متتالية. حقق قطاع مزودي الخدمة السحابية بالإضافة إلى قطاع الخوادم وتقنيات التخزين إيرادات قياسية في جميع الأوقات وتجاوز حجم السوق بشكل كبير.

تضاعفت عائدات حوسبة الحافة تقريباً على أساس سنوي وحافظت أعمال مجموعة حلول البنية التحتية في الحوسبة عالية الأداء على مركزها الريادي الأول في قائمة Top500 من خلال إضافة المزيد من أنظمة لينوفو باستخدام تقنية التبريد السائل Neptune الفريدة.

النمو المستدام:

تواصل مجموعة حلول البنية التحتية الاستثمار في تشكيل محفظة شاملة وفي الابتكار، لا سيما في تقنيات الحافة والسحابة والخدمات.

ستواصل مجموعة حلول البنية التحتية تحقيق التوازن بين الحجم والربحية لأنها تهدف لأن تصبح واحدة من أسرع مزودي البنية التحتية المتكاملة والأسرع نمواً

مجموعة الأجهزة الذكية (IDG): شركة رائدة في السوق تقود الابتكار والتنوّع

الفرصة:

يواجه سوق الحواسيب حالياً تحديات قصيرة الأجل، ولا تزال الحواسيب الشخصية تُعد أداة إنتاجية ضرورية وأساسية. ومن المتوقع أن يظل إجمالي السوق المتاح للحواسيب أعلى من مستويات ما قبل الجائحة على المدى الطويل. وإلى جانب الحواسيب، ينمو سوق الحلول القائمة على السيناريوهات بسرعة كبيرة، ومن المتوقع أن يتجاوز سوق تقنيات التعاون الذكية لتبلغ قيمته 80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.

الأداء خلال الربع الأوّل من العام المالي 2022/2023:



حافظت مجموعة الأجهزة الذكية على الربحية الرائدة في القطاع، مع أرباح تشغيلية تجاوزت 1 مليار دولار أمريكي، متفوقةً على السوق ليس للاحتفاظ بمكانتها العالمية والارتقاء بها باعتبارها شركة الحواسيب الشخصية الأولى في العالم. وجاء هذا النجاح مدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات المتميزة مثل الألعاب الإلكترونية ومحطات العمل.

زادت عائدات الهواتف الذكية بأكثر من 20% على أساس سنوي، وذلك مع النمو الذي يأتي من الأسواق التقليدية في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، وأيضاً من الأسواق المتوسّعة في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.

يستمر التوسع إلى ما بعد الحواسيب، حيث يأتي 22% من عائدات مجموعة الأجهزة الذكية من الأجهزة الذكية ما عدا الحاسوب الشخصي وتقنيات الحوسبة المدمجة وإنترنت الأشياء والحلول القائمة على السيناريوهات مثل المنزل الذكي وحلول التعاون الذكية.

النمو المستدام:



تواصل لينوفو التركيز على الابتكار في محفظة منتجاتها والتي تشمل الأجهزة الذكية وتقنيات التعاون الذكية وحتى المساحات الذكية.

ينصبّ تركيز الأجهزة الذكية على عوامل التصميم المبتكر والأداء الفائق والذكاء التكيّفي والأمن. وبالنسبة لمساحات العمل الرقمية، ينصب التركيز على الاتصال والتكامل السلس، مما يوفر أفضل مزيج ممكن من التعاون بين المكونات المادية والافتراضية.

الإنجازات التشغيلية البارزة والمشاريع الاستثمارية في المستقبل

الاستثمار المؤسسي: أكملت لينوفو مؤخراً عرضها الأول من السندات الخضراء كجزء من عرض السندات المزدوج بموجب قانون السندات Rule 144A/Regulation S. ويُعد هذا العرض أكبر عرض للسندات البيئية والاجتماعية والحوكمة على مستوى العالم حتى الآن في عام 2022 [2]، ويمثل علامة فارقة في رحلة مشاريع البيئة والاجتماع والحوكمة لدى لينوفو ويدعم رؤيتها لتحقيق الصافي الصفري من الانبعاثات بحلول عام 2050. ويُعدّ هذا تطوراً كبيراً حيث تواصل الشركة دفع أهدافها وطموحاتها المتعلقة بالمناخ والاستدامة المتكاملة، مما يمكّن الشركة من تمويل المشاريع والمبادرات التي تدعم التزاماتها بشأن البيئة والمجتمع والحوكمة وبناء مستقبل أكثر ذكاءً واستدامةً للجميع. يمكنكم العثور على المزيد من المعلومات عبر إطار مشاريع مستندات التمويل الخضراء للمجموعة.

سلسلة التوريد العالمية: افتتحت لينوفو في يونيو 2022 رسمياً أول منشأة تصنيع داخلية لها في أوروبا. ويقع المصنع في مدينة أولو في هنغاريا حيث يركز بشكل أساسي على بناء البنية التحتية للخوادم وأنظمة التخزين ومحطات عمل الحواسيب المتطورة التي يستخدمها العملاء في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما يعمل على توسيع نطاق التصنيع العالمي لشركة لينوفو.

وشهدت قائمة Gartner لأفضل 25 سلسلة توريد عالمية لعام 2022 وصول لينوفو إلى أعلى تصنيف لها على الإطلاق، بتقدّمها سبعة مراكز من عام 2021 إلى المرتبة رقم 9. ويحدد تقييم أفضل 25 شركة مزودة للخدمات الرقمية من Gartner الشركات التي تُظهر تميزها في إدارة سلسلة التوريد وتحتفل بها وبإنجازاتها خلال فترات تعطل سلسلة التوريد عالي الخطورة.

[1] تم تعديل المقياس غير المتوافق مع معايير المحاسبة الدولية عن طريق إضافة تغييرات صافي القيمة العادلة على الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، والتخلص من إحصاءات الأصول غير الملموسة الناتجة عن عمليات الاندماج والاستحواذ والرسوم المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ وتأثيرات ضريبة الدخل المقابلة، إن وجدت. [2] المصدر: Dealogic، آسيا باستثناء اليابان، حيث تزيد الصفقات الضخمة عن 1 مليار دولار أمريكي (أو ما يعادله).