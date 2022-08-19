شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عزب العرب: نتوقع جذب مستثمرين أكثر فى مصر خلال الفترة القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عز العرب، الخبير المصرفي، إن اختيار حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، يلقى ارتياحًا شديدًا لدى رؤساء البنوك والعاملين في أسواق المال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه 2003، تعامل هو وحسن عبدالله وهشام رامز المحافظ الأسبق، مع فاروق العقدة، لضبط سوق النقد، لافتًا إلى أن الدكتور فاروق أشاد أكثر من مرة، بأسمائهم.

ولفت إلى أن المحافظ الأسبق كان محافظ البنك المركزي في أوقات صعبة جدًا بعد الأحداث السياسية، مردفا: "الموضوع معقد ومحتاج خبرة، وحسن عبدالله له خبرات وتواصل دولي، تؤدي لارتياح شديد في أسواق المال".

وأردف: "التغيير شئ صحي، مفيش حاجة ملهاش حل، لكن فيه ثمن"، موضحًا أنه تواصل مع اثنين مهمين من المستثمرين الخارجين، وعندما علموا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، قالوا "احنا راجعين تاني"، مردفا: "في الاقتصاد أهم حاجة الثقة والتفاؤل لتنتج، ربنا يوفق الجميع، والقام بأعمال محافظ البنك المركزي لو طلب أي حاجة هنساعده كلنا في مركب واحدة، والكثير على استعداد لمساعدته، ورؤساء البنوك ردود فعلهم إيجابية، وهناك ارتياح في الشارع".