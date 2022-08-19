شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 19-8-2022.. عيار 21 يسجل 1077 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 19-8-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين؛ بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، وتراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، هبوطًا بقيمة حوالي 15 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق- 1077 جنيها.





المالية تخصص 10 مليارات جنيه لخامس مراحل مبادرة سداد مستحقات المصدرين قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين؛ بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية، وذلك في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم جهود مساندة القطاع الصناعي والتصديري في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي اشتدت حدتها مع اندلاع الحرب في «أوروبا».

أضاف "معيط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن وزارة المالية تتلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات»، لافتًا إلى أنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر 2022.



وزير البترول: أكثر من 60 مليون مواطن مستفيد من خدمة الغاز الطبيعى للمنازلأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن نتائج مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أحدثت طفرة فى مصر وانعكس على كميات استهلاك البوتاجاز، والتى شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة بالإضافة إلى الوفر المتحقق من ذلك، فى ظل الدعم الذى يلقاه المشروع وما يعمل به من خطط توسعية يتم فيها مراعاة تطبيق التقنيات الحديثة وتطبيق حلول ابتكارية مكنته من تجاوز العديد من التحديات فى سبيل توفير تلك الخدمة الحضارية، والتى يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن حاليًا. وزير البترول: أكثر من 60 مليون مواطن مستفيد من خدمة الغاز الطبيعى للمنازلأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن نتائج مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أحدثت طفرة فى مصر وانعكس على كميات استهلاك البوتاجاز، والتى شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة بالإضافة إلى الوفر المتحقق من ذلك، فى ظل الدعم الذى يلقاه المشروع وما يعمل به من خطط توسعية يتم فيها مراعاة تطبيق التقنيات الحديثة وتطبيق حلول ابتكارية مكنته من تجاوز العديد من التحديات فى سبيل توفير تلك الخدمة الحضارية، والتى يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن حاليًا.

خلال الاجتماع الموسع لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى، تم تقديم عرض توضيحى لموقف تنفيذ خطة توصيل الغاز خلال العام المالى 2021/2022 وكذلك الخطة المعتمدة للعام المالى الحالى، وأيضاً مشروعات توصيل الغاز ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتى تتضمن 1451 قرية منها 120 قرية تستفيد منازلها بخدمة الغاز الطبيعى حالياً من خلال المشروع والمبادرة و544 قرية جارى مد الشبكات الأرضية بها وباقى القرى مدرجة ضمن خطة توصيل خدمة الصرف الصحى وسيتم مد الشبكات بها بالتزامن مع تنفيذ خطة الصرف الصحى، وأنه تنفيذاً لتوجيهات الدولة بالتوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة فقد تم تركيب حوالى 1.4 مليون عداد حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم تنخفض 15 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1077 جنيها أسعار الذهب اليوم تنخفض 15 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1077 جنيها شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، هبوطًا بقيمة حوالي 15 جنيهًا، قياسًا على سعر الذهب أمس الخميس، وسجل الذهب في مصر، هذا التراجع بسبب الانخفاض الكبير في سعر أونصة الذهب عالميًا لتنزل أونصة الذهب إلى مستويات 1750 دولار بعد أن سجلت مستويات اقتربت من 1800 دولار الأيام الماضية، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق- 1077 جنيها في تداولات اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022 مقابل 1092 جنيهًا أمس.





أسعار الذهب اليومعيار 18 سجل 923 جنيها

عيار 24 سجل 1231 جنيها

عيار 21 سجل 1077 جنيها

الجنيه الذهب 8616 جنيها

أونصة الذهب 1750 دولارا