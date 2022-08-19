إنهاء عقود 33% من غير الكويتيين.. الكويت تطبق خطة التكويت.. و٥ فئات مستثناة.. والجالية المصرية الأكثر تضررا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الكويت، الخميس 18 أغسطس 2022، عن خطة زمنية بشأن "تكويت" الوظائف، في بلدية الكويت.

وأوضحت وزيرة البلدية الكويتية رنا الفارس، في بيان لها، أنها وضعت خطة من ثلاثة مراحل، بحيث تبدأ المرحلة الأولى بإنهاء عقود 33% من غير الكويتيين بفترة إنذار، اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، تليها المرحلة الثانية بإنهاء 33% فى 1 فبراير 2023، على أن يتم في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار إعتبارا من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.

وشددت الفارس على إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات.

٥ فئات مستثناة

أوضحت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك فئات مستثناة من خطة التكويت فى بلدية الكويت وتشمل تلك الفئات كلا من:

ـ الموظف غير الكويتي لأم كويتية.

ـ الموظفون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجى.

ـ الموظفون غير محددي الجنسية المقيمون بصفة دائمة بدولة الكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

ـ موظفي الخدمات (سائق وخدمات مناولة).

ـ 50% من موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر.

تأثير القرار على المصريين

من جانبه، كشف مصدر، تأثير خطة "تكويت" وتمكين الكوادر الوطنية في بلدية الكويت، والاستغناء عن الوافدين، خصوصا المصريين العاملين هناك.

وقال المصدر، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن هذا الإجراء يشمل كل الجنسيات الوافدة بالكويت بما فيهم المصريين، والتأثير على العمالة المصرية بالكويت سيكون كبيرا كون المصريين هناك يقدروا بالآلاف حيث يصل عددهم لنحو مليون مصري.

وأكد أن أولى الفئات التي سيتم الاستغناء عنها، تشمل الإداريين في وزارة الدفاع الكويتية ويشملهم أسماء مصريين كثيرين، منوها بأنه لن يتم الاستغناء عن العمالة العادية خصوصا جميع مهن المعمار كونها لا غنى عنها في الكويت

وأشار المصدر، إلى أن المصريين يعملون في جميع المهن المعروفة، بما فيهم العاملين في البلدية وموظفي شؤون إدارية ومحاسبين قانونيين ومستشارين وعمال وفنيين ومعمار وغيرها من المهن الأخرى.