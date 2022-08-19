شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسواق المال الإماراتية بجلسة الجمعة..وبورصة دبى تتراجع بنسبة 0.37% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسواق المال الإماراتية، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، إذ انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.37% خاسرًا 12.73 نقطة ليغلق عند مستوى 3419.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 80.9 مليون سهم محققة ما قيمته 127.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3299 صفقة لـ30 سهمًا.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 0.93%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.72%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.45%، ثم قطاعي الاتصالات، والخدمات بنسبة 0.65%، 0.45%، على التوالي، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.06%.

وصعد 12 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها الشركة الإسلامية للعربية للتأمين-سلامة بنسبة 5.95%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 2.86%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 3.52%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.07%، فيما تصدر سهم شركة الإمارات للمرطبات قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.4 مليون ورقة بقيمة 20.3 مليون درهم.

وهبط مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.152% خاسرًا 15.40 نقطة ليغلق عند مستوى 10110.45 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.036 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 148.8 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 6947 صفقة.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.06%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.96%، ثم قطاعي العقارات، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.66%، 0.53%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.14%، فيما ارتفعت قطاعات الطاقة، والصناعات، والمواد الأساسية بنسبة 0.61%، 0.13%، 0.08%، على التوالي.

وقفز 19 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 8.28%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 1.79%، ثم سهم "شركة سيراميك رأس الخيمة" بنسبة 1.69%، وتراجع 25 سهمًا على رأسها سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 9.95%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.5%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.47%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 295.9 مليون درهم.