أسعار الدولار اليوم بعد تثبيت المركزي أسعار الفائدة

الشارقة - اميمة ياسر - سجل الدولار، اليوم الجمعة، الموافق 19 أغسطس 2022، أعلى سعر مقابل الجنيه للبيع 19.18 وللشراء 19.15.

يأتي ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـري فى اجتماعها، الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب.

وفيما يلي أسعار الدولار اليوم في البنوك:

بنك الإسكندرية

19.12 للشراء

19.18 للبيع

البنك العربي الأفريقي الدولى

19.08

19.18

البنك التجاري الدولي (CIB)

19.12

19.18

البنك الأهلي المصري

19.10

19.16

البنك الأهلى الكويتى- مصر

19.15

19.18

بنك مصر

19.10

19.16

مصرف أبوظبي الإسلامي

19.15

19.18

بنك كريدى أجريكول

19.11

19.18

بنك مصر إيران

19.15

19.18

بنك بلوم

19.08

19.18

بنك HSBC

19.08

19.18

بنك التنمية الصناعية

19.08

19.18

بنك الكويت الوطني NBK

19.08

19.18

المصرف العربى الدولى

19.08

19.18