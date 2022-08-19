شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن محالج القطن الجديدة أبرزها مضاعفة الإنتاجية 3 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة قطاع الأعمال العام فى تطوير 4 محالج أقطان من 6 محالج، مستهدف تطويرها بنحو مليار جنيه، كجزء من الخطة الشاملة لتطوير صناعة القطن والغزل والنسيج والملابس بتكلفة 23 مليار جنيه، تعرف على تفاصيل تطوير المحالج الجديدة فى الشرقية والغربية والبحيرة.

1- سيتم تدشين 6 محالج تم الانتهاء من تطوير 4 منها بتكلفة حوالي 600 مليون جنيه.

2- سيتم تطوير محلجين آخرين العام المقبل، بتكنولوجيا حديثة آليًا دون تدخل يدوي .

3- المحالج الجديدة تحقق جودة عالية فى القطن المحلوج خالى تمامًا من الملوثات والشوائب.

4- تضم المحالج معمل متطور مزود بأحدث الأجهزة لقياس المواصفات الخاصة بالأقطان المحلوجة مع تدوين البيانات فى ملصق إلكترونى يوضع على البالة لمواكبة متطلبات تحديث الصناعة العالمية.

5- تضاعف المحالج الجديدة الطاقة الإنتاجية بنحو 3 أمثال طاقة المحالج القديمة بما يكفى لحلج كافة الأقطان المصرية، حيث تبلغ طاقة المحلج الواحد 5 طن/ساعة، وباستخدام عدد أقل من الماكينات مع تقليل استهلاك الطاقة.

6- تم إضافة نشاط المعاصر إلى المحالج المطورة من خلال تأسيس شركة بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج زيت بذرة القطن لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى.