اوعى تفتح اللينك.. البنك الأهلي يحذر المواطنين من رابط مجهول يستغل اسمه لسرقة أموالهم

الشارقة - اميمة ياسر - حذر البنك الأهلي المصري، عملائه من عمليات نصب لسرقة بياناتهم، تتمثل في روابط مجهولة المصدر تستغل اسمه.

وفوجئ عدد كبير من المواطنين بتداول رابط مزعوم يحمل اسم البنك الأهلي ويوهمهم بالحصول على أرباح، ولكن تبين أنها محاولة لسرقة بياناتهم وبالتالي الاستيلاء على أموالهم.

وقال البنك الأهلي في منشور توعوي على صفحته الرسمية على “الفيس بوك" : "ماتفتحش روابط مجهولة المصدر!".

وأضاف البنك: " بمجرد دخولك علي أي رابط مجهول من رسائل نصية أو من خلال الواتس أب أو الماسنجر، ممكن بياناتك تتسرق ويؤدي ذلك لسرقة الأموال".

وأشار البنك، إلى أن أعمال الاحتيال لها أشكال متنوعة، مشددًا على ضرورة الحذر من جانب العملاء في الحفاظ على بياناتهم الشخصية أو البنكية، أو أرقام حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية بكافة أنواعها، أو الأرقام السرية من خلال عدم تداولها بأي من الوسائل، أو الإدلاء بها إلى أي شخص أو جهة قد تتصل لطلب تلك البيانات.

وأكد أن البنك، أنه لم ولن يطلب من العملاء أية بيانات سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو من خلال المواقع الالكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى البريد الالكتروني أو أي شخص يتصل بالعميل لطلبها، مع أهمية عدم التعامل مع أي رابط على الوسائل الإلكترونية غير معلوم المصدر او موثق.