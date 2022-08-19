بعد تعيين حسن عبدالله.. البنك المركزي يكشف حقيقة استقالة نائب المحافظ من منصبه

الشارقة - اميمة ياسر - نفي البنك المركزي، الخميس، ما تم تداوله مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص استقالة جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي.

وأكد البنك في بيان رسمي، استمرارجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي في أداء مهام عمله على نحو طبيعي.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصري قد قررت فى اجتماعها، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب.

وقرر البنك المركزى المصرى، تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية

كما شدد الرئيس خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.