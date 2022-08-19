شكرا لقرائتكم خبر عن 9 إجراءات وتعليمات لفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء لمنع هجوم سمك القرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت الجهات التنفيذية مجموعة من الإجراءات لعدم وقوع حوادث هجوم سمك القرش، والتنبيه على فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بضرورة توخى الحذر والالتزام بالضوابط الفنية وتعليمات السلامة، ومن بين تلك الضوابط.

- الالتزام بإجراءات وضوابط السلامة والأمان المتعارف عليها والصادرة عن الجهات المختصة بشأن أنشطة الغوص والسنوركلينج.

- تجنب أى ممارسات من شأنها اجتذاب أسمال القرش أو أى أسماك أخرى قد تؤدي لتعريض حياة السائحين للخطر كالسباحة على سطح الماء بالابتعاد عن المسارات المتعارف عليها.

- ضرورة وضع لافتات للتنبيه المشدد على السائحين بحظر إلقاء أية مخلفات أو بقايا أطعمة فى المياه بغرض إطعام الأسماك، حيث يترتب على ذلك تجمع أسماك كثيرة ومن ثم قيام أسماك القرش بمهاجمتها، الأمر الذى يترتب عليه تعرض السائحين للخطر.

- فى حال ظهور سمكة القرش بأى منطقة يجب إخلاؤها فورًا من ممارسة السباحة مع وضع لافتة بشكل مؤقت تشير إلى ظهور سمكة قرش بهذه المنطقة.

- التأكيد على النزلاء بالابتعاد عن السباحة في الأماكن المحظورة.

- التأكد من وجود المواد اللازمة للإسعافات الأولية على شواطئ الفندق.

- التنسيق مع مراكز الغوص لوضع خطة لمواجهة المواقف الطارئة لسرعة انقاذ السائحين في حال تعرضهم لهجوم أسماك القرش.

- التأكد من حصول منقذى الشواطئ على الدورات التدريبية اللازمة بصفة دورية، وذلك بالتعاون مع مراكز الغوص.

- الابتعاد والإبلاغ عن أى عملية صيد يتم ملاحظتها بالقرب من شاطئ الفندق خاصة وأن رائحة الأسماك تجذب أسماك القرش للهجوم عليها.