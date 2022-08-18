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وسعيا للارتقاء بخدمة العملاء بأعلى مستويات الخدمة، ستقدم هذه الفروع العديد من المنتجات والخدمات الجديدة، مثل الصندوق الرقمي وأوفر، إلى جانب عدد من المنتجات والخدمات مثل الإكسبرس للشحن الداخلي والدولي، واقتصادي، وخدمة الرسائل، وتجهيز الشحنات، وتسليم واستلام منتجات التجارة الالكترونية، وتجديد جواز السفر، وخدمات الاتصالات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جديدة دشنتها مؤسسة البريد السعودي «سبل» هذا العام، من فئة محلي وفئة إكسبريس، التي تحمل الهوية الجديدة للمؤسسة، وهي استمرار لإطلاق هذا النوع من الفروع التي تم تصميمها بشكل حديث وعصري في مناطق المملكة.وسعيا للارتقاء بخدمة العملاء بأعلى مستويات الخدمة، ستقدم هذه الفروع العديد من المنتجات والخدمات الجديدة، مثل الصندوق الرقمي وأوفر، إلى جانب عدد من المنتجات والخدمات مثل الإكسبرس للشحن الداخلي والدولي، واقتصادي، وخدمة الرسائل، وتجهيز الشحنات، وتسليم واستلام منتجات التجارة الالكترونية، وتجديد جواز السفر، وخدمات الاتصالات.

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