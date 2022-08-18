مواقع استثمارية

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وأوضحت الأمانة أن هذه الفرص الاستثمارية تمتد لمدة 25 عاما، وتأتي لخدمة المنطقة والارتقاء بالخدمات الترفيهية والبيئية، وزيادة الرقعة الخضراء، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية، بما يتوافق ورؤية المملكة 2030م التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.وأكدت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تأتي ضمن 61 فرصة استثمارية طرحت في محافظة القطيف بهدف تحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية .
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