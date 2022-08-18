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وتطرقت الورشة التي قدمها المهندس ناصر البلوي إلى العديد من المحاور المهمة في هذا الصدد، ومن أهمها مبدأ الصحة وعلم البيئة، ومبدأ العدالة والعناية المبنية على الحذر والمسؤولية، وأن الزراعة العضوية يجب أن تمنح جميع من ينضم إليها الحياة الكريمة في توفر الغذاء الآمن.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن الورشة هدفت إلى أهم فوائد الزراعة العضوية للمجتمع بالتقليل من تلوث التربة والماء وتعزيز التنوع الأحيائي، والإسهام في ضمان تقليل المخاطر الصحية للمنتجين والمستهلكين.
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