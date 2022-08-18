مركز المنشآت

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وقدمت الورشة تعريفا عن أنشطة قطاع التجزئة من خلال إعداد أدلة الكترونية وحقائب تدريبية لـ 20 نشاطاً مستهدفا في المشروع لتغطية كافة المعلومات والاشتراطات وإجراءات التشغيل المفصلة لكل نشاط حسب متطلبات الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، دعما لأصحاب الأعمال في مرحلة ما بعد إطلاق النشاط .

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية نظم بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ورشة عمل تعريفية عن مشروع دليل تشغيل المتاجر، بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.وقدمت الورشة تعريفا عن أنشطة قطاع التجزئة من خلال إعداد أدلة الكترونية وحقائب تدريبية لـ 20 نشاطاً مستهدفا في المشروع لتغطية كافة المعلومات والاشتراطات وإجراءات التشغيل المفصلة لكل نشاط حسب متطلبات الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، دعما لأصحاب الأعمال في مرحلة ما بعد إطلاق النشاط .

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