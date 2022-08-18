إطلاق برنامج مهارات مهندسي المساحة

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وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن برنامج مهارات مهندسي المساحة الذي يقام في 15 مدينة ومنطقة حول المملكة، وشملت الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، وبريدة، وخميس مشيط، وتبوك، والعلا، والأحساء، ونجران، وأبها، والجوف، وحائل، وينبع، وجازان، من أجل تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في برنامجي المساحة والمدنية من المهندسين والفنيين وحديثي التخرج.وأشار العبداللطيف أن برنامج مهارات مهندسي المساحة يقدم عدة مزايا مهنية للمتدربين، ومن أبرزها: الإسهام في تحقيق فرص وظيفية مناسبة لحديثي التخرج والباحثين عن عمل، وتحسين كفاءة الكوادر الهندسية والفنية العاملين في القطاع المساحي، ومصدر دخل إضافي عبر فتح مكتب هندسي، إضافة إلى حصول المتدربين على شهادة مهنية معتمدة في المجال المساحي تمكنهم من ممارسة أعمال الرفع المساحي وفق أعلى المعايير الاحترافية، وزيادة نسبة مشاركتهم بما يحقق نجاحهم في سوق العمل، داعيا المهندسين والفنيين وحديثي التخرج المتخصصين في برنامجي المساحة والمدنية للتسجيل عبر الرابط : https://training.saudieng.sa/Internal/Search.aspx.
الهدف:
- تلبية احتياجات القطاع المساحي في المملكة لتحقيق أعلى المعايير الاحترافية.
- يقام في 15 مدينة ومنطقة لتأهيل الكوادر الوطنية من مهندسين وفنيين وحديثي تخرج.
مزايا مهنية للمتدربين:
- تحقيق فرص وظيفية لحديثي التخرج والباحثين عن عمل.
- تحسين كفاءة الكوادر الهندسية والفنية في القطاع المساحي.
- مصدر دخل إضافي عبر فتح مكتب هندسي
- حصول المتدربين على شهادة مهنية معتمدة.
- ممارسة أعمال الرفع المساحي وفق أعلى المعايير.
- زيادة نسبة مشاركة بما يحقق نجاحهم في سوق العمل.
- البرنامج التدريبي لمهارات مهندسي المساحة
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