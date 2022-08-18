شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: نقدم الخدمات الحكومية من خلال مراكز تكنولوجية بعدة مناطق تمهيدا لتعميمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزرة التخطيط للتحول الرقمى، إن وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى كانت عاملة ملف لتطوير الجهاز الإدارى وتهتم به القيادة السياسية بشكل كبير جدا.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامى مصطفى شردى: "ما يهم المواطن هو تطوير وسيلة تقديم الخدمات، ولتطوير الخدمة لا بد من عدة خطوات أولها تطوير ثقافة المجتمع، لأن المواطن تعود على أن يأخذ الخدمة بشكل معين ولا أريد ان يتعامل مقدم الخدمة مع المواطن بشكل مباشر".

وتابع: "لتطوير الخدمة لا بد من توافر التطبيقات والأنظمة وفيها لا أتعامل مع مقدم الخدمة، مثلا في التعامل مع الأحياء نتعامل مع المركز التكنولوجى ويتحول الطلب إلى مقدم الخدمة ولا تحتاج لدخول الحى من الأساس، وتم في عدد من المناطق تمهيدا لتعميمها، وهذه التجربة نجحت بشكل كبير جدا ولاقت استحسان المواطن".

وأكمل: "تم التنسيق مع وزارة العدل لتقديم بعض الخدمات مثل التوكيلات والأحوال المدنية والمرور، ولأول مرة يتم انتقال العربات الخاصة بالمرور وتقوم بعمل الفحص والحصول على الرخصة أمام منزل ورسوم التنقل أقل من الذهاب إلى المرور، ويتم طلبها بالرقم الساخن للمرور 15558 وتأتى السيارة في مكان عملك أو في المنزل".