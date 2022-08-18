بعد تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال المحافظ.. قرار من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

الشارقة - اميمة ياسر - قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـري فى اجتماعها، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب.

كما قرر البنك المركزي، تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية

كما شدد الرئيس خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.