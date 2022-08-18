شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب وراء تحقيق "المصرية للاتصالات" 20 مليار جنيه إيرادات فى النصف الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الشركة المصرية للاتصالات، نتائج أعمال قوية خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 20.4 مليار جنيه بنسبة نمو 17%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 3.8 مليار جنيه، وجاءت الزيادة الكبيرة في الإيرادات نتيجة، 7 أسباب وهي:

1- حققت إجمالي الإيرادات نموًا بنسبة 17% مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق مدعومًا بشكل أساسي بالنمو في إيرادات وحدات أعمال التجزئة والجملة بنسبة 18% و16% على التوالي نتيجة الزيادة في إيرادات خدمات البيانات وتأجير البنية التحتية والسعات الدولية.

2- حققت وحدة أعمال المنزل والاتصالات الشخصية نموًا قدره 20% مقارنة بالعام السابق بما يمثل نسبة 85% من إجمالي النمو في إيرادات وحدات أعمال التجزئة نظرًا للزيادة في إيرادات خدمات البيانات وخدمات الصوت بنسب نمو قدرها 22%، و13% على التوالي مدعومًا بالنمو في قاعدة العملاء ومتوسط الإيراد من كل عميل.

3- شهدت إيرادات وحدات أعمال المؤسسات نموًا بنسبة 13% مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق مدفوعًا بشكل رئيسي بالزيادة في الإيرادات الأخرى في ضوء ارتفاع إيرادات خدمات حلول تكنولوجيا المعلومات بنسبة قدرها 42% عن نفس الفترة من العام السابق.

4- حققت وحدة أعمال المشغلين نموًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والناتج عن الزيادة في إيرادات البنية التحتية والتي حققت نسبة نمو قدرها 14% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نظرًا للطلب المتزايد على مشغلي الاتصالات الآخرين على خدمات البيانات.

5- شهدت وحدة أعمال عملاء وشبكات الدولي نموًا قدره 28% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بفضل ارتفاع مبيعات السعات الدولية بنسبة 66% ومشروعات الكوابل بنسبة 53%.

6- حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا قدره 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققًا هامش ربح قدره 40% مدعومًا بالإيرادات ذات الهوامش المرتفعة من خدمات البيانات وتأجير البنية التحتية.

7- حقق الربح التشغيلي نموًا قدره 13% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليسجل مبلغ 4.6 مليار جنيه على الرغم من ارتفاع مصروفات الاهلاك والاستهلاك بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق وذلك بعد تحديد أثر الاضمحلال ورد مخصصات تسوية النزاعات التجارية البالغة 170 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2022 مقابل رد مخصص الضرائب البالغ 240 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2021.