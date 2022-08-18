شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 1092 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب مستهل التعاملات الصباحية اليوم ارتفاع 7 جنيهات ليسجل الذهب في مصر اليوم عيار 21 حوالي 1092 جنيها مقابل 1085 جنيها، وذلك مع تحرك في سعر الدولار في مصر، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في الصاغة





أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 936 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 1092 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1248 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 8736 جنيها.

استقرت أسعار الذهب عالمياً مع ترقب المستثمرين لصدور محضر أحدث اجتماعات الفيدرالي الأميركي بخصوص السياسة النقدية، بحثاً عن دلائل بخصوص أسعار الفائدة وسط علامات على تراجع التضخم.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1776.75 دولار للأونصة في الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ الثامن من أغسطس آب عند 1770.86 دولار أمس وبلغت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 1791.70 دولار.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأميركي يومي 26 و27 يوليو ، وجرى ورفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة 225 نقطة أساس إجمالا منذ مارس في امريكا لترويض التضخم الجامح. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى إضعاف جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.