شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عمل لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية لمدة شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار وزير السياحة والآثار، رقم 268 لسنة 2022، باستمرار عمل لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، وذلك لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديدة، أيهما أقرب.

وجاء القرار عقب الاطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وقرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019، وقرار اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

كما جاء القرار بعد الاطلاع على قرار وزير السياحة رقم 611 لسنة 2018، وحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 911 لسنة 73 ق، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 414 لسنة 2021، وقرار وزير السياحة والآثار رقم 103 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لتسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية.