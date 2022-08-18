شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عـدد حالات البروتستو عام 2021 بنسبة 9.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس "النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الإفلاس عام 2021" ومن أهم المؤشرات بلغ عدد حالات البروتستو التى دفعت قيمته 2902 حالـــــة عـام 2021 مقابل 3205 حالة عام 2020 بانخفاض قدره 303 حالات بنسبة 9.5٪، وبلغت قيـمه الدين لحالات البروتستو التي دفعت قيمته 63.3 مليون جنيـه عـام 2021مقابل 65.7مليون جـنيه عـام 2020 بانخفاض قدره 2.4 مليون جنيه بنسبة 3.7٪.

وبلغ عدد حالات بروتستو عدم الدفع 15487 حالة عام 2021 مقابل 9769 حالة عام 2020 بزيادة قدرها 5718 حالـة بنسبه 58.5٪، وبلـغت قيــمه الــدين لحـالات بروتستــو عــدم الدفــــع 11.1 مليار جنيــه عــام 2021 مقابل 1.0 مليار جنيه عام 2020 بزيادة قدرها 10.1 مليار جنيه بنسبه 1011٪.

وجاءت محـافظة المنوفيه فـى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستـو دفعت قيــــمتـه حيث بلغ عددها 485حالة بنسبه 16.7٪، تليها محافــــظة القاهره حيث بلغ عددها 473حالة بنسبه 16.3 ٪ ثم محافظة البحيرة حيث بلغ عددها 463 حالة بنسبه 16٪ من إجمالي عدد الحالات، وجاءت محافظة بنى سويف فى المركـز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو دفعـت قيمته حيث بلغت قيمتـــها 22.5 مليون جنيه بنسبه 35.5٪، تليها محافظـة البحيرة حيث بلغت قيمتـــها 8.9 مليون جنيه بنسبه 14٪، ثم محافظة القاهرة حيث بلغت قيمتـــها 7.9 مليون جنيه بنسبه 12.5 ٪ من إجمالي قيمـة الـدين.

وجاءت محافظة الجيزة فى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع حيث بلغ عددها 1829حالة بنسبه 11.8٪، تليها محافــــظة البحيرة 1588 حالة بنسبه 10.3٪ ثم محافظة القاهرة حيث بلغ عددها 1555حالة بنسبه 10٪ من إجمالي عدد الحالات، وجاءت محافظة الجيزة فى المركز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو عدم الدفع حيث بلغت قيمتـــها 10.0 مليون جنيه بنسبه 90.2٪، تليهـــا محافظــــة القاهرة حيث بلغت قيمتـــها 294.7 مليون جنيه بنسبه 2.7٪، ثم محافظة الشرقية حيث بلغت قيمتـــها 150.2 مليون جنيه بنسبة 1.4٪ من إجمال قيمـة الـدين.

وبلــغ عـدد حالات أحكــــــام إشهـــــار الإفــــلاس 1 حالة عـام 2021مقابــل صفــر حالـــــة عام 2020 بزيـادة قـــدرها 1 حالــــة.

بلــغت قيــمه الديـــــن لأحكام إشهـار الافلاس 32.5 جنيــــه عـــام 2021 مقابـل صفر عـام 2020 بزيادة قدرها 32.5 مليون جنيه.