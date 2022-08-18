شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية عن مخزونات الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف، فى تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة

ووفقا لـ"روسيا اليوم" بحلول الساعة 08:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 0.13% إلى 93.77 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكى "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.1% إلى 88.20 دولار للبرميل، وفقا للتداولات.

وأمس أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة تراجع مخزونات الخام بمقدار 7.06 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

كذلك أشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من الذهب الأسود إلى 5 ملايين برميل يوميا.