شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاصمة الإدارية: بدء أعمال التشغيل والصيانة لمناطق الحى الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بأنه تم بدء أعمال التشغيل والصيانة لمناطق الحي الحكومي وحول فندق الماسة والأوبرا وحول مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك باصطفاف المعدات والمهمات والعمالة، وبدء مهام العمل.

وأضاف أنه تم التوجيه بمتابعة سير العمل لتطهير وصيانة خطوط الصرف بالمناطق المذكورة وكذا صيانة شبكات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الري وكذا صيانة أعمال الزراعات.

وأكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، على الالتزام بتواجد معدات وفرق التشغيل والصيانة بشكل دوري ودائم على مدار الساعة وفي جميع أيام الأسبوع لضمان تدفق مياه الصرف الصحي بالشبكات، وكذا عدم انقطاع مياه الشرب والري حرصًا على تذليل أي عقبة قد تحدث وتلافيها قبل أو فور حدوثها.

وأشار رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال شبكات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية وتقديم خدمة أفضل، لافتاً إلى أنه تم اصطفاف فريق العمل والمعدات والأدوات الضرورية واللازمة لمنظومة التشغيل والصيانة من معدات خفيفة وثقيلة، واستعراض كيفية التغلب على اي مشكلة فور حدوثها وعدم التأخر في الانتهاء من العمل وإرجاع الشيء لأصله وانتظام المرافق.