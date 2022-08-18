شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة والصيد استوعبا 5.49 مليون مشتغل خلال الربع الثانى "أبريل - يونيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نشاط الزراعة وصيد الأسماك حققا أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشاط 5.493 مليون مشتغل "4.696 مليون من الذكور، 797 ألفا من الإناث" بنسبة 19.7% من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وأضافت بيانات الجهاز الواردة في بحث القوى العاملة للربع الثاني " أبريل - يونيه" لعام 2022، أن عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة بلغ 4.194 مليون مشتغل "3.551 مليون من الذكور، 643 ألف من الإناث" بنسبة 15.1٪ من اجمالي المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين في نشاط التشييد والبناء 3.673 مليون مشتغل "3.634 مليون من الذكور، 39 ألف من الإناث" بنسبة 13.2٪ من إجمالي المشتغلين.

وسجل عدد المشتغلين فى الصناعات التحويلية نحو 3.498 مليون مشتغل "3.248 مليون من الذكور، 250 ألف من الإناث" بنسبة 12.6٪ من إجمالي المشتغلين، وبلغ عدد المشتغلين في نشاط النقل والتخزين 2.584 مليون مشتغل "2.542 مليون من الذكور، 42 ألف من الإناث" بنسبة 9.3٪ من إجمالي المشتغلين.

وكان تقدير حجم قوة العمل قد بلغ نحو 29.985 مليون فرد، مقابل 29.895 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع بلغت 0.3%، وبلغت قوة العمل فى الحضر 13.191 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 16.794 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24.850 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5.134 ملايين فرد.