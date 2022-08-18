شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان ضوابط العمرة.. تحذير من وزراة السياحة والآثار للشركات والمعتمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهابت وزارة السياحة والآثار كافة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود ضوابط وقواعد موسم عمرة 1444هـ حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون وحفاظاً على حقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.

كما أهابت الوزارة عموم المواطنين المصريين بعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المُرخصة لضمان حقوق المعتمرين المصريين وعدم تعرضهم لأي محاولات نصب من قِبل الكيانات الغير شرعية وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم أثناء العمرة.

وسبق وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بصحيح قانون البوابة المصرية للعمرة وبنوده، حيث أن هذا القانون يهدف إلى الحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية حيث اختص هذا القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها بتنظيم رحلات وبرامج العمرة.

وسيتم تنفيذ حملات توعوية وإعلانية لتوعية المواطنين بعدم التعامل مع أية قنوات أو كيانات غير شرعية في تنظيم رحلات العمرة وتحذيرهم من مخاطر السفر عبر هذه الكيانات، وأن يكون التعامل مع شركات السياحة المُرخصة فقط وفقاً للقانون، وأن تكون كافة التعاملات عن طريق بوابة العمرة المصرية حيث أنه وفقاً للقانون فإن هذه البوابة هي الممر الشرعي والقانوني لبرامج رحلات العمرة والضامن لحقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية، في ظل مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة وتطوير قطاع السياحة.

ووجه وزير السياحة والآثار بضرورة قيام الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة واللجنة العليا للعمرة والحج بإحكام الرقابة على السوق والتأكد من التزام الجميع وعدم وجود أي مخالفات أو حالات تلاعب، كما وجه أيضاً غرفة الشركات السياحية بضرورة إفادة الوزارة بشكل رسمي عن أي حالات تلاعب أو رصد لأي كيانات غير شرعية.

كما وجه الوزير الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة وغرفة الشركات السياحية بتشكيل مجموعة عمل لرصد السوق وأية إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لأية كيانات غير شرعية أو سماسرة تقوم بتنظيم رحلات العمرة، وأن يتم إخطار الوزارة ووزارة الداخلية والجهات المعنية في الدولة بذلك.

وسيقوم الخط الساخن للوزارة 19654 بتلقي أي شكاوى للمعتمرين المصريين سواء خلال تواجدهم في مصر أو في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي معلومات عن السماسرة أو الكيانات الغير شرعية.

و سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال رصد أي تلاعب أو مخالفة أو قيام الكيانات الغير شرعية والسماسرة أو شركات بدون ترخيص بتنظيم عمرة، مشدداً على ضرورة التزام الشركات السياحية بوضع أسعار مناسبة للعمرة تتماشى مع ما يتم تقديمه من خدمات فعلية على أرض الواقع وتناسب كافة شرائح وفئات المجتمع المصري.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على قيام وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون "بوابة المصرية للعمرة" لتسجيل شركات السياحة لبدء الموسم الجديد لعمرة 1444 هـ اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.