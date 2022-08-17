شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأخضر يكسو بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.26% رابحًا 43.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3457.75 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.81% رابحًا 101.60 نقطة ليغلق عند مستوى 12646.74 نقطة، وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.735% رابحًا 75.08 نقطة ليغلق عند مستوى 10290.67 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.81% رابحًا 101.60 نقطة ليغلق عند مستوى 12646.74 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.28% خاسرًا 501.57 نقطة ليغلق عند مستوى 21533.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 182.3 مليون سهم بقيمة 7.1 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 8.67%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.52%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.46%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.07%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.78%، 0.73%، على التوالي، ثم قطاعي التأمين، والمرافق العامة بنسبة 0.67%، 0.6%، على التوالي، فيما تراجعت قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.18%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية، والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.32%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.01%.

وقفز 97 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 10%، ثم سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 10%، ثم سهم "الحكير" بنسبة 9.94%، وتراجع 100 سهمًا على رأسها سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 4.95%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 4.26%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 3.26%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 641.5 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.26% رابحًا 43.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3457.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 256.3 مليون سهم محققة ما قيمته 455.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 6999 صفقة لعدد 33 سهمًا.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 2.98%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.69%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.17%، وأخيرًا قطاعات الخدمات، والبنوك، والاتصالات بنسبة 0.85%، 0.77%، 0.65%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي السلع، والمرافق العامة بنسبة 0.46%، 0.38%، على التوالي.

وارتفع 23 سهمًا على رأسها سهم مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 7.09%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.13%، وتراجعت 6 أسهم على رأسها الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 1.14%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 0.78%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 32.3 مليون ورقة بقيمة 193.1 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.735% رابحًا 75.08 نقطة ليغلق عند مستوى 10290.67 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.058 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 182.7 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 9396 صفقة.

وارتفع 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.27%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.67%، فيما تراجع قطاع المرافق بنسبة 2.34%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.12%.

وارتفع 26 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 14.97%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 11.11%، ثم سهم "بنك أبو ظبي التجاري" بنسبة 4.66%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 4.72%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 2.34%، ثم سهم "بنك أبو ظبي الأول" بنسبة 0.88%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 458.4 مليون درهم.

بورصة البحرين

وقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06% رابحًا 1.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1900.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار بحريني، وارتفع قطاع المال بنسبة نمو 19.78% مدفوعًا بصعود أسهم بنك البحرين الوطني، مجموعة البركة، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.32%، 0.64%، 0.21%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%، وصعد سهم شركة ناس بنسبة 2.94%.

فيما تراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 64.32% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.27%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 11.4% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.79%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 4.82% بضغوط هبوط سهم إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.4%، وهبط سهم الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار بنسبة 6.67%.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% رابحًا 28.93 نقطة ليغلق عند مستوى 7670.77 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.41% رابحًا 35.24 نقطة ليغلق عند مستوى 8563.02 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% رابحًا 14.59 نقطة ليغلق عند مستوى 5811.66 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.45% رابحًا 27.39 نقطة ليغلق عند مستوى 6111.71 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 298.5 مليون سهم بقيمة 69.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.4 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المنافع بنسبة 1.01%، أعقبه قطاعي العقار، والخدمات المالية بنسبة 0.77%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.41%، ثم قطاعات التأمين، والسلع الاستهلاكية، والبنوك بنسبة 0.35%، 0.34%، 0.32%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، فيما تراجعت قطاعات الرعاية الصحية، والخدمات الاستهلاكية، والمواد الأساسية بنسبة 2.65%، 0.44%، 0.19%، على التوالي.