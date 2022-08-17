شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب تعلن استمرار العمل اللجان الداخلية يومى الجمعة والسبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن استمرار العمل باللجان الداخلية وإدارة الفحص والتحصيل بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطى الممولين، ومركز كبار ممولى المهن الحرة، وذلك أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية حتى نهاية شهر أغسطس 2022.

وأوضحت أنه الهدف هو تقديم الدعم الفنى ، والتيسير على الممولين للاستفادة من القانون رقم (153 ) لسنة 2022 الخاص بالتجاوز عن 65 % من مقابل التأخير والضريبة الإضافية ، وكذلك لتفعيل أحكام قانون إنهاء المنازعات.