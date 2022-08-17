شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تحديث الصناعة يشهد مراسم إطلاق جائزة مواجهة التغير المناخي في إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار استعدادات مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ COP 27 بشرم الشيخ هذا العام، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وقع المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبد الكريم مذكرة تفاهم بين المركز وجهاز شئون البيئة برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز الدكتور على أبو سنة والدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير وذلك لإطلاق جائزة مواجهة التغير المناخي Africa Grows Green.

وتهدف جائزة مواجهة التغير المناخي Africa Grows Green إلى تشجيع كافة القطاعات الصناعية، والكيانات الصغيرة والمتوسطة الناشئة التي تقودها سيدات، جهات التمويل الأخضر والجامعات، المراكز البحثية والمؤسسات على اتباع نهج صديق للبيئة وتخفيف ومعالجة وطأة التغير المناخى وتطبيق مبادرات قائمة على الابتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا لدعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتتولى مؤسسة استدامة تنظيم المسابقة واختيار لجان التحكيم وإعلان الفائزين في فئات المسابقة الأربعة، ويأتي تنظيم هذه المسابقة تحت رعاية وزارتي البيئة والتجارة والصناعة انطلاقاً من سعي جهاز شئون للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة وتكاملا مع الدور الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئاتها المختلفة لإعطاء قوة دفع لصناعة مصرية حديثة، حيوية، تنافسية ومستدامة.

كما تم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAPIII أحد مبادرات وزارة البيئة بهدف دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في إطار محافظات مصر وبوجه خاص المساهمة في مساعدة الصناعة على تحسين الأداء وخفض استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر.