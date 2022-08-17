بعد اعتذار طارق عامر.. كيف يتم اختيار محافظ البنك المركزي؟.. و٣ مرشحين للمنصب

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً صباح اليوم، الأربعاء، بتعيين طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية.

وقدم الرئيس السيسي الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهد خلال فترة توليه مسئولية البنك المركزي، وقبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.

أكد طارق عامر أنه طلب الاعتذار عن منصبه لـ«إتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية».

كيف يتم اختيار محافظ البنك المركزي؟

ويعد محافظ البنك المركزي المصري شخص اعتباري عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، ​​القرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004.

وطبقا للدستور فقد نصت المادة 216 على أن «يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء».

ويعد البنك المركزي هو المسؤول سلامة الجهاز المصرفي المصرى، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها.

ومن بين مهام البنك المركزي ايضا إدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومي، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

ومن بين مهام البنك المركزي أيضا وضع وتنفيذ إطار متكامل لإدارة السياسة النقدية مستخدمًا منهجية استهداف التضخم فور توافر المتطلبات الأساسية لذلك. وهو ما يؤدى إلى تعزيز مصداقية وشفافية السياسة النقدية في مصر. ويعمل البنك المركزى المصرى على تحقيق المعدل المستهدف للتضخم عن طريق إدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل، أخذًا في الاعتبار تطورات الائتمان والمعروض النقدى، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي قد تؤثر على معدل التضخم. ويؤكد البنك المركزى على أن أسعار الفائدة الحقيقية السالبة لا تتسق والجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم.

ويعد التراجع المستمر الذي لوحظ لمعدلات التضخم في مصر في الأشهر الأخيرة أمرًا هامًا لتوجيه توقعات التضخم في الأجل الطويل .

٣ مرشحين لخلافة عامر

ووفقاً لموقع "مصراوي"، فقد أوضحت مصادر مصرفية أن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي حالياً هو من يتولى إدارة مهام البنك المركزي حتى الإعلان عن المحافظ الجديد.

ونقل الموقع عن 3 مصادر مصرفية قولها إن أبرز المرشحين لتولي منصب محافظ البنك المركزي خلفا لعامر هو حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي سابقا، ورئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، ونضال عصر رئيس البنك المصري الخليجي والذي شغل منصب نائب رئيس البنك المركزي سابقا، وهالة السعيد وزيرة التخطيط وطارق فايد، نائب رئيس بنك القاهرة.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن تكون المنافسة على منصب محافظ البنك المركزي القادم بين عكاشة باعتباره أكبر رئيس بنك في مصر، وحسن عبد الله الذي يتمتع بخبرة مصرفية واسعة وخاصة في مجال المعاملات الدولية والخزانة