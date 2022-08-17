شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار فى الموارد البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، سلسلة من اللقاءات مع قيادات الشركات القابضة التابعة للوزارة، والتي استهلها باجتماع مع المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وتم خلال الاجتماع بحسب بيان الوزارة اليوم، استعراض محفظة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتي تتنوع أنشطة شركاتها التابعة بين قطاعات الأسمدة والكيماويات والتعدين والإطارات ومستلزمات وسائل النقل والورق والتبغ والأحذية والإضاءة، إلى جانب مؤشرات أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وأبرز مشروعات التطوير الحالية والمستقبلية والفرص الاستثمارية.

وفيما يخص قطاع الأسمدة، تم مناقشة الموقف الحالي لمشروع تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة حيث يجري تحديد الاحتياجات المطلوبة للتطوير وتقييم الحالة الفنية للمصانع بالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية، وكذلك استكمال المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما بأسوان بإنشاء وحدة حامض النيتريك.

كما تناول اللقاء مستجدات مشروع تدشين مصنع حديث لتصنيع الفلنكات الخرسانية بشركة سيجوارت، وتطوير شركة راكتا لصناعة الورق في ضوء الدراسة التي أعدها استشارى هندى حيث يجري إعداد كراسة الشروط لطرحها على المستثمرين للشراكة في تطوير المصنع، إلى جانب مشروع التوسع في إنتاج الإطارات للجرارات الزراعية من خلال شركة النقل والهندسة.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير محمود عصمت على ضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة وطرح الفرص المتاحة أمام المستثمرين، مؤكدا أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وتعظيم الاستفادة من طاقتها ورفع كفاءتها وقدراتها بشكل دورى.