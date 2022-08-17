بزيادة 15 جنيهاً.. الذهب يواصل ارتفاعه في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنحو 15 جنيها مقارنة بتعاملات أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 14 إلى 720 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 926 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 إلى 1080 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 إلى 1234 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 8640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

كما ارتفع سعر الذهب عالميا، اليوم الأربعاء، بنحو 0.08% إلى نحو 1777 دولارا للأوقية وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.