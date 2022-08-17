700 ألف شهادة ضريبة تصرفات عقارية للمسكن الأول حتى نهاية يوليو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر برنامج «سكني» 700 ألف شهادة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول، منذ انطلاق المبادرة حتى نهاية يوليو 2022، بحسب تقرير صادر عن البرنامج متضمنا أبرز منجزاته حتى نهاية شهر يوليو 2022، ومجموعة من البيانات والإحصاءات حول مستجدات البناء في المشاريع والأسر المستفيدة.

وأشار التقرير إلى استفادة 87 ألف أسرة، منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج الكترونيا لمستفيديه، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 104 ألف أسرة.

وأبرز التقرير مستجدات تحديثات البناء في المشاريع السكنية التي تنفذ بالشراكة مع المطورين العقاريين، ويشرف عليها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي»، التي تمتاز بتكامل البنية التحتية وأسعارها التنافسية.

وأشار تقرير شهر أغسطس، إلى استفادة 7208 أسر خلال شهر يوليو، بينما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في ذات الشهر 9184 أسرة، وذلك ضمن جهود البرنامج المستمرة لتمكين الأسر من تملك المسكن الأول؛ تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان.

واستعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج، متضمنة باقات الدعم السكني الاختيارية الجديدة، وهي: (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، باقة تجديد المسكن)، إذ تمنح الباقات الجديدة المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، وذلك بتقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتا النظر إلى أنها تأتي إيمانا من «سكني» باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم، ويمكن الحصول عليها بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق «سكني» الالكتروني ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة؛ بهدف تسهيل تملك المواطنين للمنازل، بما يتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية.

يذكر أن موقع وتطبيق «سكني» يُقدم مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية، تشمل: المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي الكترونيا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية والمقاول المعتمد، وخدمة التمويل الالكتروني والسوق العقاري، فضلا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء الكترونيا.

ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول:







إصدار 700,600 شهادة حتى نهاية يوليو 2022



خيارات سكني (يناير ـ يوليو 2022):