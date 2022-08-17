382 ألف منشأة مسجلة في «أجير»

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ويسعى برنامج أجير الذي انطلق في عام (2013) إلى رفع مستوى كفاءة سوق العمل من خلال الاستفادة من القوى العاملة الموجودة داخل المملكة بديلا من الاستقدام، إضافة إلى مواكبة البرنامج بتطوراته لرؤية المملكة 2030 والتحول الوطني، وذلك بتقديم جميع الخدمات بشكل الكتروني وإتمام عملية الربط بين مقدمي الخدمة والمستفيدين منها.ويقدم البرنامج العديد من الخدمات، منها: تعاقد أجير، إعارة أجير، باب أجير، «مرافقين أجير».
يشار إلى أن البرنامج أطلق اليوم حملة توعوية بهدف تبصير الفئات المستهدفة من المنشآت، والأفراد من القوى العاملة بخدماته. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول البرنامج من خلال الرابط التالي: www.ajeer.com.sa.
برنامج أجير
عدد المنشآت المسجلة
- 382,517 منشأة
عدد السير الذاتية
- 143,449 سيرة ذاتية
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