شكرا لقرائتكم خبر 382 ألف منشأة مسجلة في «أجير» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المنشآت المسجلة في برنامج «أجير» التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 382.5 ألف منشأة، بينما بلغ عدد السير الذاتية للقوى العاملة عبر أجير 143 ألف سيرة ذاتية، بحسب إحصائية حديثة أصدرها البرنامج، مشيرا إلى استفادة المنشآت من استقطاب القوى العاملة في التخصصات التي يرغبون بها من باب أجير.

ويسعى برنامج أجير الذي انطلق في عام (2013) إلى رفع مستوى كفاءة سوق العمل من خلال الاستفادة من القوى العاملة الموجودة داخل المملكة بديلا من الاستقدام، إضافة إلى مواكبة البرنامج بتطوراته لرؤية المملكة 2030 والتحول الوطني، وذلك بتقديم جميع الخدمات بشكل الكتروني وإتمام عملية الربط بين مقدمي الخدمة والمستفيدين منها.

ويقدم البرنامج العديد من الخدمات، منها: تعاقد أجير، إعارة أجير، باب أجير، «مرافقين أجير».

يشار إلى أن البرنامج أطلق اليوم حملة توعوية بهدف تبصير الفئات المستهدفة من المنشآت، والأفراد من القوى العاملة بخدماته. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول البرنامج من خلال الرابط التالي: www.ajeer.com.sa.

برنامج أجير

عدد المنشآت المسجلة







382,517 منشأة



عدد السير الذاتية