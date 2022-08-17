الاقتصاد

382 ألف منشأة مسجلة في «أجير»

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- بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المنشآت المسجلة في برنامج «أجير» التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 382.5 ألف منشأة، بينما بلغ عدد السير الذاتية للقوى العاملة عبر أجير 143 ألف سيرة ذاتية، بحسب إحصائية حديثة أصدرها البرنامج، مشيرا إلى استفادة المنشآت من استقطاب القوى العاملة في التخصصات التي يرغبون بها من باب أجير.

ويسعى برنامج أجير الذي انطلق في عام (2013) إلى رفع مستوى كفاءة سوق العمل من خلال الاستفادة من القوى العاملة الموجودة داخل المملكة بديلا من الاستقدام، إضافة إلى مواكبة البرنامج بتطوراته لرؤية المملكة 2030 والتحول الوطني، وذلك بتقديم جميع الخدمات بشكل الكتروني وإتمام عملية الربط بين مقدمي الخدمة والمستفيدين منها.

ويقدم البرنامج العديد من الخدمات، منها: تعاقد أجير، إعارة أجير، باب أجير، «مرافقين أجير».

يشار إلى أن البرنامج أطلق اليوم حملة توعوية بهدف تبصير الفئات المستهدفة من المنشآت، والأفراد من القوى العاملة بخدماته. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول البرنامج من خلال الرابط التالي: www.ajeer.com.sa.

برنامج أجير

عدد المنشآت المسجلة


  • 382,517 منشأة

عدد السير الذاتية

  • 143,449 سيرة ذاتية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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